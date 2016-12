Sandro Colvero permanece no comando técnico do Mafra Ferromax

Sandro fechou a temporada de 2016 com o título de campeão da Copa Santa Catarina. Em 2015, o técnico esteve à frente da equipe no acesso a Divisão Especial

O primeiro passo na montagem do grupo que defenderá as cores do Mafra Ferromax Futsal na temporada de 2017 foi dado na noite da quarta-feira, dia 14. A diretoria anunciou a primeira renovação de contrato: Sandro de Oliveira Colvero, 45 anos, natural de Santa Maria-RS permanece no comando técnico da equipe no ano de 2017.

Sandro iniciou no ramo do futsal como atleta em 1987, onde permaneceu jogando até 1995, quando em função de uma grave lesão no joelho foi obrigado a abandonar a carreira de jogador. Nestes 18 anos em que esteve em quadra, o profissional registrou passagem por diversos clubes riograndenses, entre eles, três de grande expressão no estado: Enxuta (juvenil), Pozzobon (juvenil e adulto) e JOBI (adulto).

No ano de 1997, estreou carreira como treinador de futsal, primeiramente nas categorias de base, até o ano 2001, onde dirigiu o Clube Recreativo Dores, de Santa Maria-RS. No clube registrou os títulos de tricampeão Citadino e campeão da Copa Regional, além de levar a cidade para as competições estaduais de base (categorias pré-mirim, mirim, infantil e infanto-juvenil).

Na categoria adulta, de 2002 até o momento, Sandro teve passagem pelas equipes:

– AEU / Uruguaiana-RS (2002)

– AES / Sobradinho-RS (início de 2003)

– ECC/John Deere / Horizontina-RS (2003)

– URI-Santiago Futsal / Santiago-RS (2003 e 2004)

РAABC/Tr̻s Coroas Futsal / Tr̻s Coroas-RS (2005 e 2006)

– URI/Santiago Futsal / Santiago-RS (2007, 2008 e 2009)

РAJUC / J̼lio de Castilhos-RS (2010)

РFoz Futsal / Foz do Igua̤u-PR (primeiro semestre de 2011)

РAssoeva / Ven̢ncio Aires-RS (segundo semestre de 2011)

– AES / Sobradinho-RS (2012)

– ASSAF / Santa Cruz do Sul-RS (2013)

– ASIF / Ibirubá-RS (2014)

– ACA Futsal / Cachoeira do Sul-RS (primeiro semestre de 2015)

– Mafra Ferromax Futsal / Mafra-SC (segundo semestre de 2015 e 2016)

Entre seus títulos, o treinador registra até o momento:

РCampẹo da I Copa Integra̤̣o (2003)

РCampẹo Liga Sul (2006)

РCampẹo I Copa Sapucaia de Futsal (2011)

РTerceiro lugar S̩rie Ouro (2011)

РCampẹo do segundo turno da Primeira Diviṣo de SC (2015)

РVice-campẹo da Primeira Diviṣo de SC (2015)

РVice-campẹo da Etapa Regional dos Jogos Abertos de SC (2016)

РCampẹo da Copa Santa Catarina (2016)

Conforme estatística da Federação Gaúcha Futebol de Salão, nos últimos 15 anos Sandro foi o técnico com maior número de acessos da Série Prata para a Série Ouro: em 2004, pelo URI-Santiago Futsal; no ano de 2005 dirigindo o AABC/Três Coroas Futsal; em 2007 novamente pelo URI-Santiago Futsal e em 2014, pelo ASIF/Ibirubá-RS. Comprovando, em 2015, em Santa Catarina, o treinador esteve à frente do Mafra Ferromax Futsal no acesso à Divisão Especial.

Em um ano e meio à frente da equipe, Sandro implantou uma nova filosofia de trabalho, trazendo seriedade, disciplina e comprometimento com os objetivos do projeto. Em pouco tempo conquistou a confiança e o reconhecimento da apaixonada torcida mafrense, que sempre foi unânime em pedir sua permanência.

Neste ano, além de fazer a equipe mafrense chegar à final da Etapa Regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), Sandro fechou a temporada de 2016 com o título de campeão da Copa Santa Catarina.

Sandro ressalta a motivação em poder dar continuidade ao trabalho: “Muito feliz pelo reconhecimento e igualmente motivado pela oportunidade de poder dar sequência num trabalho juntamente com minha comissão técnica, direção e grupo de atletas. Sempre houve o interesse de ambas as partes de renovamos o vínculo e darmos prosseguimento ao trabalho que vai para o terceiro ano de muito comprometimento e crescimento do projeto Mafra Ferromax Futsal, por isso a negociação foi naturalmente rápida”.

“A seriedade e responsabilidade da nossa direção, aliadas a paixão e receptividade do nosso torcedor foram fatores determinantes para que decidíssemos permanecer em Mafra. Agora já iniciamos o planejamento da próxima temporada, mais desafiadora ainda, pois com o sucesso desta temporada a responsabilidade também aumenta em se manter competitivo para continuar atingindo metas e objetivos. Por isso precisamos ainda mais dos parceiros, apoiadores e patrocinadores para tentarmos continuar crescendo e fortalecendo a equipe e o projeto”, finalizou o treinador.