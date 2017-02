Trabalhos físicos marcam segundo dia de atividades do Mafra Ferromax

Focando o condicionamento físico para a extensa temporada de 2017, onde disputa pelo menos cinco competições – Campeonato Estadual, Copa Santa Catarina, Jogos Abertos de Santa Catarina, Liga Sul e Copa do Brasil – o segundo dia de atividades (terça-feira, 14) do Mafra Ferromax foi dedicado novamente à s atividades físicas.

Pela manhã, o plantel se reuniu no Estádio Municipal Ervino Metzger, em Rio Negro, onde sob coordenação do preparador Mário César Garcia Filho e acompanhamento do fisioterapeuta Gustavo Les e técnico Sandro de Oliveira Colvero, foi realizado um trabalho de resistência aeróbica na pista de atletismo do estádio.

No período vespertino, também coordenado pelo preparador físico, os atletas foram submetidos a um circuito de fortalecimento neuromuscular e resistido a pesos, realizado nas dependências da Oxy Academia – parceira do projeto desde o início.

Todos os treinos têm o acompanhamento do supervisor Carlos Roberto da Silva (Carlão), que também coordena as readequações nas instalações da equipe no ginásio (vestiário e sala de vídeos).

QUARTA-FEIRA

Para esta quarta-feira (15), estão programados trabalhos físicos na pista de atletismo da Universidade do Contestado (UnC) pela manhã e, à tarde, na Oxy Academia.