Atletismo: tenenteano é 1° lugar geral em Curitiba

No último sábado, 13 de maio, o corredor Gilson Roberto Rodrigues esteve em Curitiba, onde participou da 112° corrida da Lua Cheia, o atleta liderou a prova, conquistando neste ano mais um troféu de 1° lugar geral para o atletismo tenenteano, percorrendo 8,6 quilômetros em 31 minutos e 46 segundos, com velocidade média de 16km/h. Gilson comentou que este percurso contava com duas subidas, e sua estratégia foi manter a velocidade constante no plano e acelerando nas subidas.

O atleta agradece o patrocínio da Academia Attitude Corporal, Assis Supermercados, Perfil Modas, Gazeta de Quitandinha & Campo do Tenente e o apoio de amigos e familiares.