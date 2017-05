Atletas de Rio Negro conquistam bons resultados na 47ª Corrida Rústica Wilson Buch

Vinte e três atletas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) de Rio Negro estiveram participando da tradicional “Corrida Rústica Wilson Buch” na cidade de Mafra.

A SMEL-RN teve representantes em praticamente todas as categorias, com todos os atletas superando os seus limites, procurando fazer o seu melhor, e com a certeza do dever cumprido após cruzarem a linha de chegada.

Este é o terceiro ano consecutivo que a SMEL-RN participa com uma equipe desta prova.

Destaques:

Categoria 13 a 15 anos Masculino – 2,5km

Entre os 10 primeiros colocados, 8 atletas foram da SMEL-RN, com Lucas Pavorski e Vitor Goetten, sendo os dois primeiros colocados.

Categoria 11 a 12 anos Feminino – 2,5km

Participando de sua segunda prova oficial, a atleta Manoela Godoy ficou com a 4ª colocação, a apenas 4 segundos da 3ª colocada.

Categoria 06 a 10 anos Feminino – 1,2km

A jovem Ana Flávia, de apenas 6 anos de idade, ficou na 12ª colocação, com o detalhe que 10 atletas que ficaram a sua frente tinham de 9 a 10 anos.

Categoria 16 a 19 anos Masculino – 5km

O atleta Matheus Godoy foi o campeão desta categoria, e ficando na 12ª colocação na Classificação Geral, dentre os 159 participantes.

Categoria 20 a 29 anos Masculino – 10km

O atleta Fernando Renan Ribas ficou com a 6ª colocação, com o tempo de 36m19seg (sua melhor marca pessoal), além de ficar na 22ª colocação na Classificação Geral, dentre os 167 participantes.

A SMEL-RIO NEGRO agradece a cada um de seus atletas por mais esta “batalha” vencida e convida a todos (de 6 a 18 anos de idade) a participarem dos treinamentos de “Corrida Rústica” que são realizados todos os sábados no Estádio Municipal Ervino Metzger, das 09h30 às 11h, sendo totalmente gratuitos.