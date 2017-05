Encontro de Carros Customizados em Rio Negro

No último domingo, dia 30 de abril, o Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa recebeu o encontro de Carros Customizados, promovido pelo Clube Derrubados Rio Mafra, em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Negro.

O evento contou com aproximadamente 50 veículos expostos ao lado do Campo. Na ocasião, aconteceu no município a Caminhada na Natureza – Caminhos do Seminário, cujo percurso passou pela exposição, permitindo também aos caminhantes conhecer os carros customizados.

Durante todo o dia os visitantes do Parque puderam conhecer a exposição e conversar com os proprietários dos veículos. O intuito foi orientar as pessoas sobre os carros customizados, desmistificando a legalização de carros alterados, apontando aos interessados os caminhos legais e necessários para a customização segura de um veículo. Na ocasião também houve sorteio de brindes.