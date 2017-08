Fase Municipal do “Bom de Bola” inicia na segunda-feira em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na próxima segunda-feira (28), será dado o “ponta pé” inicial para a Fase Municipal do Projeto Bom de Bola na cidade de Rio Negro, onde as equipes campeãs de cada categoria estarão classificadas para representarem o município na Fase Regional da competição.

Os jogos serão realizados no Estádio Municipal Ervino Metzger (popular Grêmio) sempre no período vespertino, com seu início às 13h30.

Haverá a participação de 8 equipes no naipe masculino, que proporcionarão 13 jogos até conhecermos os grandes campeões. Já no naipe feminino, infelizmente teremos a participação de apenas duas equipes, que já estão automaticamente classificadas para a Fase Regional.