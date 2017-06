Rio Negro realizou Congresso Técnico dos Jogos Escolares do Paraná

Foi realizado em Rio Negro na tarde da quinta-feira (08), o Congresso Técnico dos Jogos Escolares do Paraná – área Matropolitana Sul. Ao todo, representantes de 14 municípios, envolvendo professores de Educação Física e técnicos estiveram presentes. O Congresso foi realizado nas dependências da Prefeitura Municipal de Rio Negro, no Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa.

Os Jogos Escolares do Paraná acontecem em Rio Negro entre os dias 23 a 29 de junho. São aguardados mais de 1500 alunos dos 14 municípios da região. Esta é a maior regional do Estado.

A escolha do município de Rio Negro como sede, se deu através do potencial estrutural da cidade, para receber os alunos participantes. O convite veio através do Secretário de Estado do Esporte e do Turismo, Douglas Fabrício, ao prefeito de Rio Negro, Milton Paizani, que prontamente aceitou realizar o evento.

Estiveram presentes na abertura a secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo, Esporte e Lazer, Jussara do Rocio Heide; o Chefe Regional de Curitiba, Marcos Aurélio Schemberger; o Coordenador Geral dos Jogos, Marcelo Vinicius dos Santos; o diretor de Esportes de Rio Negro, Paulo Rogério Gaissler; e o representante do Legislativo rionegrense, vereador Maurício Valério.