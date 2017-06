Rio Negro vence mais um “Dia do Desafio”

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Rio Negro agradece a dedicação de todos os envolvidos no Dia do Desafio, que mobilizou grande parte da população rionegrense e boa parte do Estado do Paraná em especial.

Muitas cidades enfrentaram a chuva, o que não impediu o excelente trabalho e dedicação de todos.

A população que participou do evento sai dessa disputa como vencedores. Bons frutos serão colhidos com a prática de atividade física presente em nossas vidas.

A 23ª edição do Dia do Desafio teve 3.400 municípios inscritos, de 18 países. No Brasil, foram 1.926 municípios, com a adesão de 20 Estados. Na América do Sul, países como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela também participaram.

A cidade de Rio Negro atingiu a expressiva marca de 64,49%, vencendo nesta disputa sadia a cidade de Puerto Cumarebo da Venezuela.

Os resultados dos confrontos estão disponíveis em: www.diadodesafio.com.br