Ultramaratonista de Riomafra participa de importantes competições

A corrida é um dos esportes que vem conquistando muitos adeptos em Riomafra. Muitos atletas – ainda amadores – percebem os benefícios que a corrida traz para a qualidade de vida, como a redução do peso corporal, aumento da capacidade cardiorrespiratória, melhora na qualidade do sono, aumento da massa muscular, entre outros.

O esporte também gera uma interação social e melhoria nas relações interpessoais. É fácil encontrar pessoas praticando o esporte individualmente ou em grupos nas ruas de Rio Negro e Mafra, e também participando de importantes competições. Exemplo disso é o atleta Sérgio Rodrigo da Costa Pires, de 37 anos de idade, que treina e participa constantemente de competições em diversas cidades do país.

PERFIL

Sérgio é militar do Exército, sendo 1º Sargento no 5º Regimento de Carros de Combate, em Rio Negro. Mora há quatro anos na cidade de Mafra. É natural de Santana do Livramento-RS. Anteriormente morava em Maceió-AL, onde começou a pegar gosto pelas corridas de rua no ano de 2012 por motivos de excesso de peso, pois pesava em torno de 100 kg. Hoje, após a prática constante do esporte, o atleta está com quase 20 kg a menos, provando que a corrida gera bons benefícios para a saúde.

Sérgio vê a corrida de rua como algo importante para a saúde e também para a vida profissional. “Hoje em dia a corrida, principalmente as de longas distâncias, onde a mente prevalece sobre o corpo, me ajudam a encarar as dificuldades do dia a dia e a ter mais disposição no trabalho, conseguindo me concentrar e raciocinar melhor. Acho também que a corrida é um poderoso antidepressivo. Quando eu calço um tênis e vou para a rua esqueço de tudo”, comentou.

CONQUISTAS

Sérgio é um ultramaratonista amador que está sempre em busca do aperfeiçoamento, e tem a esposa como a maior incentivadora na prática do esporte. O atleta já possui mais de 50 corridas completadas, sendo mais de 20 meias maratonas em varias cidades na região, 4 maratonas em grandes capitais, como Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, 2 ultramaratonas, que são corridas acima da distância de maratona (que é de 42 km), sendo elas: Ultramaratona Paraná 12 Horas, realizada em 2016 na cidade de Almirante Tamandaré, percorrendo 86 km e ficando em 2º lugar na categoria 35-39 anos e em 8º lugar na classificação geral; e a mais recente, em maio deste ano, na cidade de Pontal do Paraná, praia do litoral paranaense, onde percorreu 70 km na areia e sob o sol, no tempo de sete horas, 43 minutos e 26 segundos, ficando em 1º lugar na categoria 35-39 anos e em 5º lugar na classificação geral.

O atleta também conquistou bons resultados na corrida de 25 km em Quitandinha. Em 2016, Sérgio conquistou o 1º lugar na categoria 35-39 anos, e neste ano ficou em 2º Lugar na mesma categoria e em 9º lugar na classificação geral.

TREINAMENTOS

Os treinamentos do atleta são baseados em planilhas por prova especifica, onde amigos mais experientes costumam ajudar com dicas. Em Riomafra, Sérgio percorre em torno de 80 a 100 km semanalmente, tendo os mais variados trajetos, desde o bairro Roseira, em Rio Negro, até o bairro Vila Nova na cidade de Mafra.

No último domingo (27), o atleta participou da Maratona Internacional de Floripa com o objetivo de fortalecer os treinamentos. E no dia 24 de setembro o ultramaratonista estará participando da Maratona de Foz do Iguaçu como parte dos treinamentos para a ultramaratona de 100 km, que será realizada na Serra do Mar, em Morretes, no dia 13 de outubro, na categoria Survivor, que consiste no corredor levar sua própria alimentação na mochila e ir se alimentando no decorrer do percurso.

ULTRAMARATONA

O termo ultramaratona serve para identificar corridas a pé que tenham uma distância superior a 42 km, que é a distância oficial da maratona. Fora a distância da prova, utiliza-se um segundo critério na definição de ultramaratona: o tempo. Existem, por exemplo, provas de 6, 12, 24 ou 48 horas.