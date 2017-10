8 coisas importantes para saber antes de alugar um carro

Viajar de carro é prático e econômico. Há inúmeras vantagens associadas ao aluguel de veículos, seja na hora de viajar ou mesmo quando seja necessário contar com um automóvel na própria cidade. Mesmo assim, é preciso ter alguns cuidados e saber exatamente o que é necessário, o que são deveres e quais são as obrigações.

Hoje, vamos dar algumas dicas para que você já possa entrar em contato com a locadora na quando considerar o aluguel de carros com conhecimento de causa e não tenha nenhum inconveniente.

Pequeno guia do aluguel de carros

1. Idade

Para poder alugar um automóvel, é preciso ter 21 anos ou mais. Há casos em que algumas locadoras cobram uma taxa extra, já que a maioria das infrações e acidentes são causados pela faixa etária que vai dos 18 aos 21 anos. Também é preciso ter a carteira definitiva, válida por dois anos.

2. Retirada e entrega

As redes com maior presença permitem que você pegue um carro em uma cidade e entregue na filial do lugar de destino, caso haja. Esta é uma excelente alternativa para quem não planejou a volta ou simplesmente precisa do carro por um curto período de tempo.

3. Reserva on-line

Na hora de alugar um carro, dê uma olhada se a locadora oferece o serviço de reserva pela internet. Há várias vantagens nisso: você pode conseguir um modelo exatamente de acordo com suas necessidades, é mais prático e não requer deslocamentos. Sobre a antecipação, muitas vezes, alugar em cima da hora  acaba fazendo que se escolha entre os disponíveis naquele momento.

4. Quilometragem

É importante considerar as regras da locadora em relação àquilometragem. Algumas companhias estabelecem uma quantidade limite por dia e você acaba tendo que pagar pela rodagem extra. Quando a distância não estiver necessariamente calculada, você pode escolher um plano de quilometragem livre, que pode até encarecer um pouco mais o serviço, mas evita dores de cabeça futuras.

5. Cartão de crédito nominal

O cartão de crédito usado para realizar a reserva precisa estar no nome do locador do serviço. Além de ser a forma de pagamento utilizada, o cartão também serve para que o valor do caução seja cobrado. Esse valor é estornado na entrega, se o veículo estiver nas condições exigidas pela locadora.

6. Combustível do tanque

Quando um carro é alugado, precisa ser devolvido com a mesma quantidade de combustível. Normalmente, o tanque já vem cheio, para facilitar o cálculo. Caso você devolva o carro com menos gasolina do qu

e quando foi entregue, precisa pagar uma taxa extra, que normalmente é mais cara do que o preço do litro na bomba.

7. Multas

As notificações de multas por infrações de trânsito são enviadas à empresa, que verifica quem havia retirado o veículo no momento e cobram o valor integral da multa. Normalmente, isso é feito com os dados do cartão de crédito que foi usado para contratar o serviço.

8. Acessórios extras e gadgets

Qualquer necessidade de acessórios extras é cobrada pela locadora. Logo, se você precisa de uma cadeirinha para bebês, GPS ou qualquer outro item que seja necessário na hora de usar o veículo, a empresa disponibiliza uma tabela com tudo o que pode lhe oferecer e quanto custa por adicional.

Agora que você está mais informado, já pode continuar sua busca pela melhor empresa de aluguel de carros, escolher seu modelo, reservar e aproveitar todas as vantagens de um serviço mais do que conveniente para quem não tem veículo próprio ou não quer usar o seu na hora de fazer uma viagem ou em quaisquer casos onde você precise de um carro.