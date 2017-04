Dicas para organizar um encontro de amigos em casa

Está pensando em organizar uma reunião em sua casa a fim de encontrar os amigos e descontrair? A ideia é boa e não podem faltar alguns petiscos e bebidinhas. Dependendo do grau de intimidade, você pode combinar de cada um trazer alguma coisa e você se encarrega das bebidas, mas este é apenas um dos detalhes.

O número de pessoas

Primeiro, defina o número de convidados. Isto depende do espaço que você dispõe para acomodar as pessoas, pense nisso antes de sair telefonando e convidando todo mundo.

Afinidades

Isto é importante. Verifique se todos de sua lista realmente mantêm vínculos de amizade; se não tem um chateado com outro a ponto de não poderem dividir o mesmo espaço. Tenha este cuidado para não estragar a sua reunião.

O cardápio

A comida é fundamental. Defina se você vai fazer um jantar (ou almoço) mesmo que informal; ou se servirá petiscos variados. Equilibre o gosto dos convidados (já que você conhece todos) e lembre-se daqueles que têm alguma restrição alimentar. O mesmo vale na escolha das bebidas, ofereça além dos alcóolicos, água e refrigerantes.

Ambiente agradável

Não importa o tamanho do seu espaço e o número de pessoas que terá em sua reunião, o ambiente deve ser sempre agradável, limpo e decorado. Flores naturais são fundamentais, use e abuse das luzes de velas. Cubra as mesas com toalhas combinando entre si; mesmo que tenha optado por petiscos, disponha aos seus convidados pratos e talheres, guardanapos e copos de vidro, mesmo que sua reunião seja informal.

Com antecedência

Mesmo que sua reunião seja pequena e informal, planeje com antecedência para que na hora não falte nada. Agindo assim, terá mais tranquilidade e poderá aproveitar a companhia dos amigos como você merece.

Detalhe necessário

No dia de sua reunião, certifique-se que o banheiro ou lavabo esteja limpo, se as toalhas foram trocadas e perfume este ambiente com aromatizadores específicos. Opte por um papel higiênico de boa qualidade. Estes detalhes também fazem a diferença e medem o carinho que tem por seus convidados.

Música

Música ambiente faz parte da festa. Se a intenção é apenas conversar, opte por algo mais calmo e em volume que não atrapalhe, mas se a intenção é descontrair dançando, defina de acordo com o gosto de todos, lembrando que os volumes mais altos são permitidos até à meia-noite. Respeite o descanso do seu vizinho.

Petiscos

Uma boa ideia é a tábua de frios; escolha produtos de marca renomada. Não improvise. O ideal é misturar sabores defumados com os mais suaves. Use uma tábua para frios redonda ou retangular. Existem alguns modelos de “tábua” de vidro ou você pode arrumar tudo numa bandeja ou travessa rasa. Arrume os frios das bordas para dentro. Brinque com as cores dos embutidos e dê efeito decorativo ao seu prato.

Como fazer?

Fatie os embutidos em fininho, dobre as fatias ao meio e vá sobrepondo. Outra maneira, fatiar tudo e fazer montinhos de cada fatia, arrumando-as lado a lado; ou fazer rolinhos, as duas maneiras evitam que os frios grudem uns aos outros.

Mais opções

Em outro prato, ofereça queijos picados, azeitonas e pedaços de pepino em conserva. Arrume de modo decorativo.

Quebrando o sabor

Frutas como uva tipo Itália e frutas secas, tais como damasco e tâmara, são muito apreciadas.

Grãos

Castanhas de cajú, castanhas do Pará, pistache e amendoim são bons companheiros nesta comilança.

Acompanhamento

Uma cesta com vários tipos de pães compõem este cenário. Mande preparar mini pães franceses, de minuto e integrais.

Molhando o pão

Tenha na sua mesa vários recipientes com patês variados. Você encontra vários prontos e também pode fazê-los em casa. Os mais apreciados são os de azeitona, tomate seco, presunto e queijo.

Light

Tem convidado com alguma restrição alimentar? Ofereça também opções de frios light. Eles agradecerão.

Dividindo as despesas

Se você a opção foi cada um trazer algo para comer e nada foi especificado entre você e seus convidados, espere cada um chegar e cuide apenas da infraestrutura para que cada um possa alimentar-se confortavelmente. Não faça cara feia se algum prato não lhe agradou e encare todas as contigências no maior bom humor, afinal o que vale mesmo é o “estar juntos”.