Principais informações da cidade de Mafra

Suas principais atividades econômicas são a agropecuária e indústria, além de ser um importante entroncamento rodoferroviário na região. Possui uma área de 1.406 km², que representa aproximadamente 1,47% da área total do estado; é o 4º maior município em extensão territorial de Santa Catarina (o 1º é Lages, com 2.645 km², o 2º é São Joaquim, com 1.888 km², e o 3º é Campos Novos, com 1.850 km²).

Mafra é considerada cidade polo do planalto norte de Santa Catarina. Classificada pelo Atlas de Regiões de Influência das Cidades 2007, publicado em 2009 pelo IBGE, como um centro sub-regional B.

Etnias

Ameríndios: Kaingang e xokleng

Européias: alemã, polonesa, italiana, portuguesa, ucraniana, tcheca, bucovina

Asiática: japonesa.

Oriente Médio: libanesa, síria, turca.

Relevo

O município de Mafra apresenta um relevo de planalto, com colinas de pequena amplitude altimétrica, formando uma superfície regular, quase plana. Mafra possui uma altitude média de 800 metros do nível do mar.

Vegetação

A vegetação do município é classificada como “Floresta Ombrófita Mista”, mais conhecida como “Mata de Araucárias”, onde predomina o conhecido pinheiro-do-paraná, cuja espécie está desaparecendo diante da expansão de fronteiras agrícolas e a exploração madeireira. Juntamente com o pinheiro-do-paraná, existem outras espécies vegetais, onde se destacam principalmente a canela, a imbuia, a sapopema, a bracatinga e a erva-mate.

Hidrografia

Mafra localiza-se na Bacia do Iguaçu, cujo principal rio do município é o rio Negro, na divisa de Santa Catarina e Paraná. Outros rios que deságuam no rio Negro são: rio Preto, na divisa com o município de Rio Negrinho, rio da Lança (o maior rio inteiramente mafrense), o rio Negrinho, o rio São Lourenço (onde está instalada a Usina Hidroelétrica São Lourenço, em operação desde 1914, com potência instalada de 0,48 MW), o rio Ribeirãozinho, o rio Butiá e o rio São João, este já na divisa com o município de Três Barras.

Clima

O clima de Mafra está classificado como “subtropical úmido mesotérmico”. Subtropical porque possui temperaturas com médias entre 15 °C e 30 °C; Máxima temperatura em torno de 32 °C , e a mais baixa em torno de 1 °C, é mesotérmico porque as temperaturas registradas na cidade estão pouco distantes das registradas nas regiões mais quentes e também das registradas nas regiões mais frias do planeta. A umidade relativa normalmente fica acima de 85%, principalmente no vale do Rio Negro, onde a taxa de umidade é bem maior.

Agropecuária

Mafra destaca-se muito na agricultura, tanto em produção quanto em produtividade, tudo isso devido a grande área do município possui, e à fertilidade do solo. A maior produção ocorre com as culturas de soja, milho, feijão, trigo, cevada e fumo. Há que destacar também, a produção de mel, cuja qualidade é reconhecida internacionalmente. Na pecuária o destaque fica com a avicultura, suinocultura, e o rebanho de gado leiteiro.

A silvicultura também é expressiva no município, sobretudo nas últimas décadas, contribuído com matéria-prima para a indústria madeireira, diminuindo assim a pressão pela exploração de áreas de mata nativa.

Indústria

O município possui um parque industrial diversificado, sendo a de maior importância a indústria madeireira. Além deste, há indústrias no setor cerâmico (revestimentos), curtumes, têxtil, metalúrgica, minerais não metálicos e alimentícia.

Serviços e comércio

Mafra é muito forte neste quesito, como o comércio varejista e a prestação de serviços, sobretudo nos serviços públicos, o qual possui muitos representantes de órgãos do governo federal (Receita Federal, Ministério Público Federal, Justiça Federal, Polícia Federal, INSS, DNIT entre outros) e estadual (receita Estadual, Regionais de Secretaria de Estado, FATMA, CIDASC, Varas da Justiça (Civil, Criminal e do Trabalho), CELESC, CASAN entre outros).

Infraestrutura



O município de Mafra é um importante entroncamento rodoferroviário na região, servida pela BR 116, BR 280 e a ferrovia da ALL, antiga RFFSA. Existe também um aeroporto de administração municipal no Bairro do Faxinal, também conhecido como Aeroporto Hugo Werner.

Mafra conta ainda com uma universidade (UnC), um hospital (Hospital São Vicente de Paula), e uma maternidade (Maternidade Dona Catarina Kuss) esta, devido ao bom serviço prestado, foi a primeira maternidade do sul do Brasil a ser reconhecida pela UNICEF com o título de “Amiga da Criança”.

Cidades vizinhas

Noroeste: Antonio Olinto (PR)

Norte: Rio Negro (PR)

Nordeste: Rio Negro (PR) e Piên (PR)

Oeste: Três Barras (SC)

Leste: Rio Negrinho (SC)

Sudoeste: Papanduva (SC)

Sul: Itaiópolis (SC)

Sudeste: Rio Negrinho (SC)

Área da unidade territorial – 2015 1.404,034 km² Estabelecimentos de Saúde SUS 19 estabelecimentos Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 2010 (IDHM 2010) 0,777 Matrícula – Ensino fundamental – 2015 7.586 matrículas Matrícula – Ensino médio – 2015 2.163 matrículas Número de unidades locais 1.905 unidades Pessoal ocupado total 14.400 pessoas PIB per capita a preços correntes – 2014 25.514,83 reais População residente 52.912 pessoas População residente – Homens 26.251 pessoas População residente – Mulheres 26.661 pessoas População residente alfabetizada 47.102 pessoas População residente que frequentava creche ou escola 15.517 pessoas População residente, religião católica apostólica romana 44.472 pessoas População residente, religião espírita 583 pessoas População residente, religião evangélicas 6.287 pessoas Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes – Rural 510,00 reais Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes – Urbana 614,00 reais Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Rural 2.504,95 reais Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Urbana 2.548,84 reais

Veja todas as informações no site do IBGE: http://cod.ibge.gov.br/5RB

Prefeito:

Wellington Bielecki (PSD)

Vice-prefeito:

Vicente Saliba (PDT)

Vereadores (em ordem alfabética):

Adilson Sabatke (PP)

Bello (PR)

Claudia Bus (PTB)

Dimas Humenhuk (PTB)

Elcio do Hospital (PSD)

João Enfermeiro (PSD)

Marise Valério (PMDB)

Professor Eder (PMDB)

Schelbauer (PSB)

Sgt. Cirineu (PDT)

Valdir Sokolski (PSB)

Vande da Farmácia (PDT)

Witinho (PDT)

