O tremular de uma estranha bandeira em Riomafra

A imagem amarelada pelo tempo pode parecer ser apenas mais uma foto antiga, o que não deixa de ser verdade, mas apenas parcialmente, porque algo bem curioso pode ser observado se seguirmos a arquibancada que está ao fundo, até seu canto superior esquerdo, onde tremula uma bandeira do partido Nazista (com a cruz suástica). Curioso, porque essa fotografia, que pode parecer retratar uma cena qualquer da Alemanha entre os anos 30 e 40, na verdade foi tirada aqui em Riomafra em 29 de novembro de 1936.

1 de 3

A bela arquibancada não resistiu ao tempo (76 anos) que separa os anos de 1936 e 2012, porém o local é bem conhecido da população Riomafrense hoje em dia, trata-se do campo de futebol (Estádio Marechal Osório) do 5º Regimento de Carros de Combate na Vila Paraíso em Rio Negro.

Mas o que é mais intrigante é o porquê a bandeira Nazista, hoje símbolo de alguns dos mais lamentáveis episódios da história da humanidade como o holocausto e a 2ª Guerra Mundial, estaria asteada em Riomafra?

A resposta é simples, mas precisa de uma compreensão bem contextualizada á época:

Após a 1ª Guerra Mundial (1914-1918) a Alemanha derrotada e humilhada pelas imposições do Tratado de Versalhes, mergulhou em uma profunda crise financeira em um completo abalo ao orgulho do povo alemão. Foi em meio a esse contexto que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães – NDSAP, ou simplesmente Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler, foi ganhando espaço no cenário nacional, apresentando-se como solução aos problemas daquela nação.

Não somente o real desenvolvimento econômico, como também o amplo trabalho de comunicação realizado e controlado pelo governo alemão, sob o comando do Führer a partir de 1933, revestiram o Nazismo com uma imagem que extrapolava a simples condição de partido ou ideologia política, sendo concebido como símbolo de progresso, do sucesso de um país e de todo o seu povo, estivesse ele na própria Alemanha ou fora dela.

Enquanto a propaganda nazista fazia com que alemães vissem com bons olhos os novos rumos dados à política alemã, a prática governamental da “ditadura hitlerista” também seduzia outras nações, que buscando controle político/social semelhante, procuraram implantar em seus territórios, medidas que incentivavam o nacionalismo exacerbado e o culto a personalidade do chefe da nação, como o realizado pelo Presidente de Getúlio Vargas durante seu extenso governo de 1930 a 1945.

Assim, em um país com o governo inspirado em práticas do fascismo alemão, com amplas relações com a Alemanha e que também desfrutava de uma versão brasileira do partido Nacional Socialista, a “Ação Integralista Brasileira” (com muitos partidários aqui em nossas cidades – é interessante lembrar), é fácil entender como em duas cidades de colonização germânica, os descendentes dos imigrantes fossem simpatizantes do nazismo, “na simples forma de orgulho por um símbolo que representava o sucesso alemão da época”, o que explica a presença da bandeira esteada na arquibancada.

Vale ressaltar que a fotografia é de 1936, portanto anterior a 2ª Guerra Mundial e à própria declaração de guerra do Brasil à Alemanha, quando então manifestações em favor do nazismo passaram a ser proibidas e coibidas, sendo a partir daí, formada a imagem que se tem hoje do Nazismo alemão. Por isso, a simpatia de alguns de nossos Antepassados, pouco ou nada tem em relação às condenáveis práticas nazistas do período que se possui conhecimento hoje em dia.