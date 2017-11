Presépio Cidade de Belém em palha de milho

A Cidade de Belém e o Presépio estão numa área de 50m², com aproximadamente 1.700 personagens, além das peças que compõem os cenários, criados com palha de milho, isopor, madeira e tecido.

Os personagens retratam as várias profissões da época e tem, em média, 15 centímetros de altura.

O trabalho é o resultado de minuciosa pesquisa sobre a época e local em que Jesus Cristo nasceu, pois a principal finalidade da obra é transportar as pessoas ao passado. O trabalho reproduz o povoado de Belém, as vinícolas, com suas casas, o mercado municipal, a guarda e as execuções que aconteciam em praça pública. Também são retratadas com singular beleza, o trabalho dos pastores, as plantações agrícolas e hospedagens. No mini-mercado municipal há espaços reservado para o artesanato e mercadorias, mostrando uma das principais atividades desenvolvidas na época.

É uma verdadeira obra-prima pela riqueza de detalhes, criada pelo artesão Meinrad A. F. Horn (1939/2003).

Endereço: Anexo ao Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa, na Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Bairro Seminário – Rio Negro-PR.