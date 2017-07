Agentes de Saúde de Campo do Tenente recebem capacitação

Os agentes comunitários de saúde de Campo do Tenente estiveram na ultima semana participando de um Treinamento com o HEMEPAR sobre a importância da doação de sangue.

O Hemepar – Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná atua em rede, por meio de Unidades localizadas no interior do Estado do Paraná através da Hemorrede, que desempenha importante papel junto à população, garantindo o acesso à saúde, conforme preceitos constitucionais, além de contribuir significativamente para o uso racional de hemocomponentes.

Presta assistência médica hemoterápica e hematológica aos pacientes portadores de coagulopatias, doença falciforme e talassemia.

Realiza a captação de doadores de sangue, coleta, armazenamento, processamento, análise laboratorial e a distribuição do sangue coletado e de seus hemocomponentes.

Estes processos são realizados segundo rigorosos critérios de qualidade e de padrões técnicos estabelecidos pela legislação vigente.