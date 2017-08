Agricultor tem caminhão furtado em Campo do Tenente

Na madrugada da última quinta-feira 03, por volta das 3h, o agricultor tenenteano Pedro Setlik, teve seu caminhão Ford Cargo 2422 de cor branca, placas ANV-2971 de Campo do Tenente furtado de sua propriedade no município de Campo do Tenente, ao lado do Posto Campos na área central da cidade.

Os familiares só se deram conta do furto, por volta das 6h quando acordaram e notaram a falta do caminhão, que estava carregado caminhão estava carregado com sacos de Batata Beg, coberto com um vinilona amarela e com implementos agrícolas na carroceria. Nas duas portas está escrito Agricultura Setlik.

Em contato com nossa reportagem o proprietário do caminhão, Pedro estranha a forma como o furto aconteceu, pois segundo ele a propriedade possui câmaras de vigilância, alarme e vários cães de guarda, onde os alarmes foram desligados antes de soarem. “Pelo jeito, eles conheciam bem a minha propriedade, pois conseguiram acalmar os cães e desligar o alarme antes tocar” – relata admirado a vítima. Também segundo seu Pedro, não é a primeira vez que recebe a visita indesejada dos “malacos”, pois já teve sua propriedade assaltada outra vez, onde até gado lhe roubaram.

Segundo informações da vítima, o caminhão foi no sentido da BR-116, Posto José Luiz, provavelmente para o interior. A Polícia Civil investiga o caso e até o fechamento desta reportagem, o caminhão ainda não havia sido localizado.