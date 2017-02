Campo do Tenente adquire novos equipamentos aos CMEIs

A Administração Municipal de Campo do Tenente via Secretaria Municipal de Educação adquiriu novos equipamentos e jogos para os CMEIs Pequenos Brilhantes e Tia Sophia, com recurso do Brasil.

O Programa Brasil Carinhoso é um apoio às creches voltado para a primeira infância, e tem o seu desenvolvimento integrado em várias vertentes: uma delas é expandir a quantidade de matrículas de crianças entre 0 e 48 meses, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) em creches públicas ou conveniadas.Sabendo da importância de sempre estar renovando e equipando os CMEIs para melhorar a qualidade do atendimento foi investindo em colchões, colchonetes, armários, utensílios para cozinha, eletros domésticos, radio, aparelho de DVD, jogos pedagógicos, fantoches, carrinhos de bebê e cadeirinhas.

O prefeito Jorge Quege, observou: “Nós não vamos medir esforços para melhorar cada vez mais a Educação em nosso município, começando desde a educação infantil que é a base do alicerce para o bom desenvolvimento da criança”. Na entrega dos equipamentos esteve presente o vice – Prefeito Cleomar Komarchewski que parabenizou a aquisição e complementou: “precisamos sempre investir para uma Educação de qualidade.