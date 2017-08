A Prefeitura Municipal de Campo do Tenente tem recebido cada vez mais investimento, no segundo semestre o prefeito Jorge Luiz Quege por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, através do SIMEC, plano de ações articuladas adquiriu o ônibus do FNDE – MEC do programa caminho da escola com o apoio do deputado federal João Arruda.

O prefeito sente-se satisfeito pela aquisição, pois se preocupa com a ampliação e melhoria da frota escolar.