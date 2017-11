Campo do Tenente comemorou o 56º aniversário com várias festividades

No mês de outubro comemorou-se o 56° aniversário de emancipação política do município de Campo do Tenente, em virtude disso, o município contou com várias festividades comemorativas, iniciando no dia 5 de outubro com o tradicional almoço da terceira Idade, dia 12 a santa missa em comemoração aos 300 anos de aparição de Nossa senhora de Aparecida, nos dias 13, 14 e 15 ocorreu o 6º Rodeio Crioulo, organizado pelo CTG 29 de outubro, dia 19 o tradicional baile dos quatro cantos com Tony Mathias, no dia 22 Encontro de Carros Antigos e Motocicletas na Praça 8 de Março, dia 28 foi realizado o desfile cívico em frente a Prefeitura Municipal de Campo do Tenente, que contou com vários deputados e autoridades do município; e também com a população tenenteana e o comercio local, logo mais à noite tivemos o baile da Miss Campo do Tenente, Rainha da Maçã e Garota Campo – Lama, e para encerrar o mês no dia 29 tivemos o 5º Encontro de Trilheiros Campo Lama, o prefeito Jorge Luiz Quege honrado em poder fazer parte destes eventos comemorativos as festividades do município, parabeniza a todos os organizadores destes eventos:

– Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania: Alcidenice Quege

– Paroquia Cristo Rei: Padre Orlando Leal

– Patrão do CTG 29 de Outubro: Everson Avila (Gauchinho)

– Encontro de Carros Antigos: Cleverson Hubner e Diogo Eventos

– Bortolon Industria e Comercio: Rudimar e Dena Sclzlein

– Campo Lama: Alberto Mori e Equipe Campo Lama