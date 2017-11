Campo do Tenente confirma investimento de mais R$ 150 mil

O governador Beto Richa confirmou nesta terça-feira (21) mais R$ 100 milhões para cerca de 250 municípios investirem em melhoria urbana, agricultura, esporte, caminhões para coleta seletiva de lixo, obras de combate à erosão. Os convênios e as autorizações para financiamento foram assinados em solenidade no Palácio Iguaçu, com a presença dos prefeitos e lideranças.

O prefeito Jorge Luiz Quege recebeu 150 mil, sendo R$ 50 mil para aquisição de um veículo para a secretaria de agricultura e meio ambiente, oriundo uma solicitação do vereador Gustavo Vizentin, através do Deputado estadual Luiz Carlos Martins e mais R$ 100 mil para ser utilizado na melhoria da iluminação pública, com a instalação de lâmpadas de led na avenida Principal Miguel Komarchewski.

Para o prefeito Jorge Quege a parceria com governo do estado tem garantido grandes conquistas para Campo do Tenente, além da grande influência dos deputados, destacando o trabalho do deputado Francisco Buhrer, que é um grande parceiro, não medindo esforços para atender as demandas do povo tenenteano.