A Secretaria Municipal de Educação de Campo do Tenente informou no início dessa semana, o inicio das atividades do ano letivo de 2017. Já nesta semana, secretária municipal, equipe pedagógica e diretores das escolas municipais e CMEIs reuniram – se para organizar os trabalhos deste ano letivo.

As atividades com os professores e educadores iniciarão com a 1ª Semana Pedagógica nos dias: 02 e 03 de fevereiro. As aulas das escolas e CMEIs da rede municipal terão inicio no dia 6 de fevereiro.