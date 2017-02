Campo do Tenente inicia implantação da rede de tratamento de esgoto

Considerado um dos maiores investimentos da história de Campo do Tenente, a implantação da rede de tratamento de esgoto segue com as obras em andamento. Os trabalhos desta primeira etapa estão orçados em R$ 3,5 milhões e devem ser finalizados até o final deste ano.

De acordo com o projeto, esta fase inicial contempla a construção da estação de tratamento e a implantação da rede, beneficiando 527 famílias do Loteamento do Divino e do Centro. “Esta é uma primeira parte de um complexo projeto que atenderá milhares de famílias. Haverá transtornos em várias ruas com os trabalhos e peço a população que tenha paciência neste processo”, comentou o prefeito Jorge Quege.

A execução de todo o projeto está avaliada em cerca de R$ 10 milhões, sendo que todo o recurso é destinado pelo governo federal. “Temos contato constante com deputados e o governo do estado para que as fases seguintes tenham o recurso liberado e esta obra possa ter prosseguimento. Espero dentro dos próximos quatro anos concluir todo este investimento e fazer com que 100% da área urbana tenha esgoto tratado, isso resultará positivamente na qualidade de vida das pessoas e será um marco para o município”, concluiu Quege.

Além de acompanhar e prestar todo o suporte necessário na obra, a Prefeitura também realizou trabalhos de terraplanagem no terreno que está recebendo a estação de tratamento e intermediou os ajustes no reforço da rede de energia elétrica.