Campo do Tenente investe na aquisição de medicamentos para a população

Ao estabelecer que a saúde deve ser integral, ou seja, abranger tudo o que é necessário para prevenir e curar doenças, o Sistema Único de Saúde (SUS) organiza a sua assistência farmacêutica através do Decreto Federal nº 7508, que regulamenta a lei orgânica nº 8080/90. Esta legislação estabelece a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), com uma seleção e padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos pelo SUS.

Para ter acesso aos medicamentos previstos na Rename, o usuário precisa ter sido atendido pelo SUS, com prescrição feita por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no Sistema, em conformidade também com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. Além disso, a prescrição deve estar de acordo com a relação complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos e a distribuição acontece em unidades indicadas pelo SUS.

As diretrizes da assistência farmacêutica do SUS estão apresentadas na política nacional de medicamentos, do Ministério da Saúde, que estabelece as regras para a gestão da cessão pública de medicamentos.

Ao longo do tempo Campo do Tenente tem aumentado significativamente os valores investidos na aquisição de medicamentos para distribuição aos seus usuários, principalmente através do Consorcio Paraná Saúde, dos quais participam 290 municípios permitindo a compra desses a preços reduzidos em razão da quantidade adquirida.

Desde o início da gestão do prefeito Jorge Luiz Quege, o valor aplicado na compra de medicamentos triplicou o que nos dá a tranquilidade de não ter falta de medicamentos nas UBS do município, salvo por falta de insumos na indústria farmacêutica.

Além disso foi implantado o sistema HORUS em Campo do Tenente, que monitora o estoque de medicamentos in–time que oferece ao profissional farmacêutica em tempo real, o estoque atual e a média mensal de consumo do medicamento, contribuindo assim para a eficácia do sistema.

Exemplo abaixo do medicamento paracetamol, que é encontrado em qualquer farmácia a preço popular, nosso estoque atual de 5.090 comprimidos para um consumo de 4.948 comprimidos mês.