Campo do Tenente receberá o projeto cultural que leva espetáculo de teatro a 10 municípios paranaenses

A produtora Parabolé Educação e Cultura participa pelo terceiro ano consecutivo do Programa Arauco de Responsabilidade Socioambiental que envolve meio ambiente, educação e cultura e desenvolvimento de comunidade. Dias 25 e 26 de outubro é a vez da nossa cidade, Campo do Tenente, receber o espetáculo Palmas Pra Que Te Quero. As apresentações acontecerão no Salão Paroquial e serão vistas por cerca de 1000 alunos e professores.

“A ideia desse projeto é promover acesso à cultura, a integração da comunidade através da arte e essa peça foi escolhida justamente por ter esse viés, essa visão pedagógica de fazer com que as crianças interajam com o meio”, conta Marcio Roberto Couto, coordenador geral de Responsabilidade Social e Institucional da Arauco. Couto confirma “que o objetivo principal é fazer com que as crianças tenham acesso à cultura, por isso nessa edição vamos atingir mais de 12 mil crianças”.

Palmas Pra Que Te Quero é um espetáculo-show que mistura teatro cômico, mímica, números de malabares e música. Três artistas tomam conta do palco, Minguinho, Fura Bolo e Mata Piolho trazendo à tona os tradicionais jogos de mãos como Dom Dom Lero, Babalu e Tim Tim Castelo. E do começo ao fim, eles cativam a plateia, que embarca em um momento lúdico e brincante único.

As apresentações oferecidas pela Arauco são sem custo ao público e acontecem em diversas outras cidades, entre elas, em Curiúva, Piên, Reserva, Jaguaraíva, Rio Negro, Tunas do Paraná, Imbaú, Sengés e o distrito de Ouro Verde. Este é apenas um dos projetos da Parabolé. A produtora curitibana oferece uma variada gama de espetáculos, oficinas, palestras, livros e outros projetos culturais sempre visando o desenvolvimento cultural de criança, pais e educadores. Para conhecer mais acesse www.parabole.com.br

SOBRE PALMAS PRA QUE TE QUERO

Esse espetáculo é resultado de pesquisa acadêmica sobre brincadeiras no contexto dos recreios escolares realizada por Nélio Spréa e Fernanda Souza, doutorandos em Educação pela UFPR. Eles perceberam que os jogos de mãos são um significativo patrimônio imaterial das culturas da infância. Esses jogos passam por constante atualização mas são pouco explorados pedagogicamente dentro do contexto educacional. Trata-se de uma ferramenta ímpar, com um potencial literário e musical bastante sugestivo. A partir da pesquisa, a Parabolé desenvolveu o livro e DVD de mesmo nome onde são apresentados 30 jogos de mãos. A pesquisa também resultou em um filme, A Escola de Ensino Fenomenal, vencedor do 8º Prêmio Brasil de Cinema Infantil – Festival Internacional de Cinema Infantil do Rio de Janeiro.

SOBRE ARAUCO

A Arauco iniciou sua história há 47 anos no Sul do Chile e está presente no negócio florestal, celulose, madeiras, painéis e energia oferecendo uma variedade de produtos sustentáveis e de qualidade para a indústria de papel, da construção, de embalagens e de móveis.

Objetivando contribuir para a melhoria da vida de milhões de pessoas, através de cada produto, se diferenciar com inovação e geração de valor agregado. Os produtos são comercializados nos cinco continentes e no Brasil a empresa opera no estado do Paraná com unidades industriais em Jaguaraíva, Piên e Araucária.

A Secretaria Municipal de Educação sente-se honrada em poder mais uma vez contar com a parceria da Arauco e proporcionar para os alunos das Escolas esse belíssimo espetáculo.