Encontro de gestantes na unidade do Divino Espírito Santo em Campo do Tenente

Nesta semana estiveram presentes gestantes tenenteanas com a coordenadora do programa da Estratégia da Saúde da Família, Sirlene Chein.

A Rede Mãe Paranaense propõe a organização da atenção materno-infantil nas ações do pré-natal, puerpério e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, em especial no seu primeiro ano de vida.

Estes encontros fazem parte de um conjunto de ações que envolvem a captação precoce da gestante, o seu acompanhamento no pré-natal, com no mínimo sete consultas, a realização de 17 exames, a classificação de risco das gestantes e das crianças, a garantia de ambulatório especializado para as gestantes e crianças de risco, a garantia do parto por meio de um sistema de vinculação ao hospital conforme o risco gestacional.