Investimentos em infra-estrutura urbana em Campo do Tenente melhoram a vida da população

A principal Avenida do município de Campo do Tenente irá passar por uma grande transformação, isso porque as melhorias na avenida Miguel Komarchewski serão iniciadas em breve, e nela estão previstas a renovação da iluminação, com a instalação de lâmpadas de led, um investimento para garantir maior eficiência na iluminação pública da cidade com economia de energia. As calçadas também receberão uma atenção especial com revestimento de paver, recurso liberado e aguardando processo de licitação. Ao todo serão investidos na avenida mais de 500 mil reais.

Também estão em fase de licitação mais de um milhão de reais em obras de urbanização e pavimentação nas ruas Alcides Mario Quege, até o Travessa Germano Greinebt, rua Luiz Mlenek até a rua Gabriel Kaiss e rua Luiz Meineleski e recape asfáltico nas ruas 29 de outubro, Wenceslau Hubner e Olívio beliche. O município também está pleiteando um projeto de readequação e manutenção da rua André Valenga, uma importante via do município.

Estes investimentos fazem parte do programa de urbanização iniciado ainda na primeira gestão do prefeito Jorge Quege, onde já foram contemplados os conjuntos Lais Bond, Azaléia, Araucária e Vila Esperança, e segundo o prefeito o plano é expandir para toda área urbana do município. Os recursos destinados pelo governo estadual às prefeituras são do Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios (PAM) e do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM).

O prefeito Jorge Quege comenta que estas ações garantem a melhoria na infra-estrutura municipal e por consequência, contribuem para ampliar a qualidade de vida das pessoas e a valorização dos imóveis.