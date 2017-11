Lapa sediou reunião da AMSULEP

Na sexta feira (27) a Lapa foi sede da reunião da Associação dos Municípios da Região Suleste do Paraná – AMSULEP. O evento aconteceu na Câmara Municipal e contou com as presenças do deputado estadual Alexandre Curi, demais prefeitos ou representantes, vereadores Acyr do Sindicato e Arthur Vidal da Lapa e de outros municípios e do superintendente executivo do SEDU Paraná Cidade Wilson Lipski.

Os presentes acompanharam a apresentação do programa de Financiamento de Infraestrutura e Saneamento – FINISA da Caixa Econômica Federal pelo gerente de governo da instituição Celio Américo, linha de crédito direcionada aos municípios

O deputado estadual Alexandre Curi lembrou aos presentes as medidas amargas tomadas pelo governo do estado, mas que possibilitaram hoje, com as contas saneadas, realizar investimentos em todos os municípios do Paraná principalmente na região metropolitana.

A AMSULEP é composta pelos municípios de Agudos do Sul, Campo do Tenente, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Quitandinha, Rio Negro e Tijucas do Sul.