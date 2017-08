Mais R$ 500 mil para infraestrutura em Campo do Tenente

O Governo do Estado autorizou R$ 9 milhões para 49 municípios de todas as regiões do Paraná. Os convênios com as Prefeituras foram assinados nesta terça-feira (8) pelo governador Beto Richa, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Os recursos serão destinados para a construção de academias ao ar livre, mini-arenas esportivas, para a aquisição de veículos de transporte, caminhões e máquinas para a realização de obras. Outros 13 municípios, que tiveram recursos liberados anteriormente, receberam editais para licitar obras, no valor de R$ 9,9 milhões.

O governador ressaltou que o repasse de recursos pelo Governo do Estado são sistemáticos e atingem todas as áreas. “Isso demonstra o respeito do governo aos municípios, fazemos uma gestão eminentemente municipalista. Precisamos investir nas cidades para garantir uma vida melhor aos paranaenses”, afirmou.

CAMPO DO TENENTE

O prefeito de Campo do Tenente, Jorge Luiz Quege, esteve na manhã da última terça-feira 09, junto com o deputado Francisco Buhrer no Palácio Iguaçu, onde o governador Beto Richa, assinou a licitação para a aquisição de dois ônibus escolares e um veículo, no valor de R$ 500 mil. O recurso é a fundo perdido. “É muito importante para o nosso município, um dos menores da Região Metropolitana. Somos muito bem atendidos pelo Governo do Estado. Campo do Tenente nunca recebeu tantas coisas”, disse. “O transporte escolar percorre mais de mil quilômetros diários, e grande parte dos ônibus é da prefeitura. O Governo do Estado está ajudando da renovar a frota”, explicou.

MUNICÍPIOS QUE SERÃO AGRACIADOS

Os municípios que serão beneficiados pelos recursos liberados pelo governo do Estado são: Luziana, Colombo, Campo Largo, Terra Roxa, Paulo Frontin, Califórnia, Cambira, Jaguaraíva, Paranapoema, Irati, Marilena, Jacarezinho, Iguaraçu, Três Barras do Paraná, Guaíra, Guaporema, São Pedro do Iguaçu, Céu Azul, Nova Cantu, Moreira Sales, Alto Paraíso, Cruzeiro do Oeste, Guaratuba, Prudentópolis, São Jorge do Ivaí, Palmeira, Peabiru, Marialva, Cruz Machado, Esperança Nova, Inácio Martins, Mandaguaçu, Rio Negro, Tibagi, Teixeira Soares, Querência do Norte, Alto Paraíso, Alto Paraná, Bela Vista do Carobá, Borrazópolis, Cambará, Ipiranga, Rio Azul, Sarandi e Xambrê.

Assinaram as licitações os municípios de Amaporã, Campo do Tenente, Diamante do Sul, Fazenda Rio Grande, Ivaí, Ivaté, Jacarezinho, Marilena, Nova Aurora, São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí e Umuarama.