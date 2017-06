Novos investimentos em Campo do Tenente

Em visita ao prefeito Jorge Quege, representantes da empresa Frank Compensados e o Cônsul geral do Senegal Ozeil Moura dos Santos apresentaram o plano de expansão da empresa visando a exportação de produtos para o continente africano.

A Frank produz uma grande linha de compensados para indústria de construção civil, indústria naval, moveleira entre outras no Brasil e no mercado internacional. Atuando através de representantes em todos os estados brasileiros e regiões do mundo.

Atualmente localizada em uma área de 74.000 m2 (sendo 6.000 m2 de área construída) em Campo do Tenente no estado do Paraná, operando com uma sólida estrutura de produção, atendimento comercial, logística e pós-venda.

Com a parceria comercial internacional, a empresa pretende dobrar sua produção passando a processar mais de dois mil metros cúbicos de madeira por mês destinados à exportação, para isso são necessárias ampliações na estrutura física e aumento do quadro funcional.

O cônsul-geral honorário do Senegal, Ozeil Moura dos Santos, recentemente foi homenageado pelo Sistema Fecomércio, com o troféu “Guerreiro do Comércio”, por sua postura francamente favorável à atração de novos empresas para o Estado do Paraná. Ozeil foi o responsável por trazer ao Paraná 30 Embaixadores Africanos, em parceria com o Sistema Fecomércio, abrindo inúmeras possibilidades de intercâmbio comercial, de serviços, turismo, transferência de tecnologia e cultura com 53 países – agora com 54, incluindo o novo Sudão do Sul – que compõem este continente de mais de 1 bilhão de pessoas.

Para o prefeito Jorge Quege, mesmo o cenário econômico atual que o pais atravessa, Campo do Tenente destaca-se na busca novos empreendimentos e desperta o interesse de diversas empresas, além de fortalecer as já instaladas no município. “Este momento é muito importante para a Franke, pois exportando para fora do país, aumenta o número de empregos e proporciona um crescimento no município, por isso é tão importante nosso apoio”.