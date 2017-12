Novos veículos reforçam a frota de Campo do Tenente

A frota de veículos de Campo do Tenente recebeu na última semana um reforço importante, são dois ônibus escolares novos, três ambulâncias que atenderão as unidades básicas da ESF e uma pick-up Toro para a vigilância em saúde. O Investimento total ultrapassa os R$ 800 mil, oriundo de recursos do programa VigiaSUS, do governo estadual, que busca a qualificação da vigilância em saúde no Paraná, que destina recursos de custeio e dinheiro para reforçar as ações de saúde nos municípios do estado.

A renovação e ampliação da frota da secretaria de saúde com veículos novos, irá proporcionar mais qualidade de atendimento aos pacientes, além de atender às especificações do Ministério da Saúde. Estas ações refletem o trabalho que busca melhorar cada vez mais o atendimento à população. A gestão da saúde de Campo do Tenente é destaque regional, pelos grandes investimentos em equipamentos, unidades de saúde e na capacitação profissional.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Segundo o secretário de Saúde Antônio Edson de Souza, muitos projetos de investimento e melhorias estão por vir, mas apenas equipamentos não são suficientes, precisamos de profissionais capacitados, uma gestão eficiente e planejamento estratégico. O secretário parabeniza toda sua equipe de profissionais que zelam pela saúde da população tenenteana com carinho e dedicação diuturnamente.

O prefeito Jorge Quege ressalta que a renovação dos veículos é uma vitória de toda população, pois a nova frota vai gerar mais economia em manutenção e maior segurança para a comunidade que se utiliza dos serviços de saúde bem como os alunos que poderão desfrutar de um transporte mais confortável.