Obras e projetos a todo vapor em Campo do Tenente

Nas últimas semanas o setor de obras e de projetos do município de Campo do Tenente tem desenvolvido grandes trabalhos, com recursos liberados para construção de duas novas praças, asfalto em várias ruas, além de outras obras de urbanização, os projetos precisam ser finalizados, na última semana estiveram reunidos com representantes da Caixa Econômica Federal e do município para acertar os últimos detalhes antes da apresentação.

Além das novas obras, as melhorias e ações de conservação continuam em toda cidade, com novas calçadas, sinalização e muitas outras ações que embelezam a cidade e a tornam muito mais funcional.

O prefeito Jorge Quege, ressaltou o apoio que vem recebendo dos governos federal e estadual, também à sua equipe e a todos os colaboradores que não medem esforços no trabalho em prol da população de campo do tenente.