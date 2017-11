Prefeitura de Campo do Tenente vai realizar leilão de veículos, máquinas e sucatas

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 18/11/2017

A Prefeitura de Campo do Tenente, irá realizar leilão de bens móveis considerados inservíveis ao município, entre eles, estão veículos, máquinas e sucatas, a ser realizado no próximo dia 30/11 às 14h, na sala de reuniões do município, situada na rua Jorge Alves de Barros nº 145, centro.

CONFIRA OS OBJETOS

– Chevrolet Blazer – ano 1998 – modelo 4.3 L S10 – Fipe R$ 13.659,00 – valor R$ 10.200,00;

– Fiat Uno – Ano 2010 – modelo Mille 1.0 flex – Fipe R$ 13.965,00 – valor R$ 4.500,00;

– Fiat Uno – ano 2010 – modelo Economy – Fipe R$ 13.965,00 – valor R$ 7.100,00;

– VW Gol – ano 2006 – modelo City 1.6 – Fipe R$ 13.965,00 – valor R$ 5.100,00;

– VW Gol – ano 2005 – modelo Power 1.6 4P – File R$ 16.139,00 – valor R$ 10.800,00;

– VW Parati – ano 1994 – modelo CL 1.8 – Fipe R$ 9.634,00 – Valor R$ 6.200,00;

– Fiat Ducato – ano 2005 – modelo Rontan 2.8TDI – Fipe R$ 35.180,00 – valor R$ 12.100,00;

– VW Saveiro – ano 2003 – modelo 1.6 MI – Fipe R$ 16.113,00 – valor R$ 4.700,00;

– Renalt Kangoo – ano 2013 – modelo Express 1.6 – Fipe R$ 24.157,00 – valor R$ 11.200,00;

– MB Sprinter – ano 2005 – modelo 313 CDI – Fipe R$ 49.399,00 – valor R$ 18.900,00;

– Ônibus MB – ano 1988 – modelo OF 1315 – Fipe R$ 20.000,00 – valor R$ 12.100,00;

– Trator Massey – ano 2006 – modelo 5290 traçado – Fipe R$ 48.421,00 – valor R$ 29.600,00

– Retroescavadeira YTO – ano 2009 – modelo WZ 3025 – Fipe R$ 60.000,00 – valor R$ 29.600,00;

– Moto CG 125 – ano 2004 – modelo Titan – Fipe R$ 3.381,00 – valor R$ 1.700,00;

– Sucatas – valor R$ 700,00.

Informações Complementares: telefone (41) 3628-1795. Edital disponível no site http://www.campodotenente.pr.gov.br Campo do Tenente.