Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 30/06/2017

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Educação realizou no dia 8 de junho no período noturno a formação continuada com os professores municipais.

A capacitação foi ministrada pela senhora Adelita Fernandes que abordou o tema PNL – Programação Neuro Línguistica.

A Secretária Municipal Marilene Aparecida Hornick agradece a Parceria com a Arauco que nos proporcionou essa excelente palestra.