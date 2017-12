Quitandinha e Campo do Tenente são premiadas no ‘Projeto Escola’

Alunos e professores dos municípios de Quitandinha e Campo do Tenente foram premiados na última semana no evento do projeto Escola 2017, da Concessionária Autopista Planalto Sul. A prefeita Maria Julia participou do encontro na cidade de Mafra-SC, prestigiando as crianças que foram destaque e as escolas que tiveram menção honrosa nas atividades do projeto.

As escolas municipais, padre Antônio e São João foram destacadas com menção honrosa, recebendo uma premiação pelo desempenho destacado. As professoras orientadoras também receberam premiação por coordenarem e multiplicarem o objetivo do projeto.

Além da premiação para as escolas que melhor desempenharam o projeto, alguns concursos foram propostos aos alunos. O destaque ficou para a Escola Municipal Padre Antônio, com o concurso de cartões de natal. O vencedor foi o aluno Kellvin Wosniaki Puroski, de 11 anos, na categoria de 2º ao 5º ano.

O município também levou a segunda posição no concurso de desenhos, através do trabalho da Escola Municipal do Campo São João. A aluna Érica Aparecida Dranka, de 5 anos, foi premiada na categoria de Educação Infantil. No concurso de desenho sobre o meio ambiente, a mesma escola também conquistou o segundo lugar com o aluno Leonardo Kuzeratski, de 9 anos.

A secretária municipal de Educação, Jaqueline Ribas, destacou a importância da participação das escolas no projeto. “Sermos premiados é um grande trunfo, mas melhor mesmo, é sabermos que estamos multiplicando possibilidades de relações humanas e aprendizado de nossas crianças”, falou.

CAMPO DO TENENTE

Outras escolas também receberam Menção Honrosa, como a Escola Mun. João Paulo II, de Campo do Tenente, que recebeu uma Máquina Fotográfica Digital, e a coordenadora responsável por acompanhar o desenvolvimento do projeto na escola ganhou um HD Externo. A Escola Mun. Gunther Urban, também de Campo do Tenente, recebeu uma Máquina Fotográfica Digital, e um HD Externo.