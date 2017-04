Tudo pronto para a Via Sacra no Morro do Santana

O vice-prefeito Cleomar Komarchewski, juntamente com o secretário de Obras Rodoviário e Infraestrutura Lourenço Antônio Paini, acompanharam os trabalhos que se iniciou durante esta semana, referente a limpeza de um grandioso ponto turístico e religioso onde que no dia 14/04 a comunidade católica realizará uma caminhada e via sacra para o Morro do Santana as 06:00hrs, Os trabalhos no Morro do Santana foram de roçagem, recolhimento de entulhos e manutenção das estradas com maquinas e caminhões, e pinturas na capela.