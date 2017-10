3º Encontro Interestadual de Carros Antigos acontece no próximo dia 5, em Canoinhas

No próximo dia 5 de novembro, o município de Canoinhas sediará o 3º Encontro Interestadual de Carros Antigos. O evento, que tem como objetivo reunir proprietários e amantes dos carros que marcaram a história do automobilismo, promete proporcionar aos visitantes e expositores, uma viagem no tempo.

Além da exposição de centenas de veículos colecionáveis, que virão de vários estados do Brasil, o 3º Encontro Interestadual de Carros Antigos contará com diversos atrativos, como passeio de minicarros movidos à gasolina, sorvete americano “sabores da infância” produzido com uma autêntica máquina de sorvete dos anos 80, food trucks, comércio de artesanatos, roda de chimarrão, mercado de pulgas e show ao vivo com Outside.

COMO FUNCIONA

Os encontros de carros antigos são comuns em municípios que possuem clubes formados por antigomobilistas. Os clubes de diversas cidades se organizam para participarem dos eventos, nos quais suas relíquias automotivas são expostas lado a lado. Os proprietários dos veículos sempre se colocam a disposição para tirarem dúvidas sobre a história de seus exemplares.

Vale lembrar, que o evento é aberto para a participação de qualquer carro, moto, caminhão ou ônibus antigo, ou que esteja há muitos anos fora de linha, tornando-o colecionavel ou neocolecionavel.

Em Canoinhas, o valor para os expositores é de R$ 30,00 por carro. Os 150 primeiros inscritos, ganharão um kit de brindes. Ao longo de todo o dia, acontecerão diversos sorteios de prêmios para os expositores.

A comunidade que deseja prestigiar o evento não pagará ingresso.

Durante todo o dia, diversos food trucks estarão servindo lanches variados. Para o almoço, dois restaurantes oferecerão cardápios especiais. Haverá venda de água e refrigerante no interior do pavilhão.

O encontro acontecerá das 8 às 18h nas redondezas do pavilhão da Igreja Matriz Cristo Rei, no centro de Canoinhas. O portal de entrada do evento será montado na esquina das ruas Frei Menandro Kamps e Caetano Costa, no centro do município.

Serviço:

3° Encontro Interestadual de Carros Antigos

Local: Pavilhão da Igreja Matriz Cristo Rei | Rua Frei Menandro Kamps | Centro | Canoinhas/SC

Quando: Dia 5 de novembro (Domingo), das 8 às 18h

Ingresso: R$ 30,00 (expositores) | Visitantes gratuito

Organização: Canoinhas Clube de Carros Antigos

Mais informações: facebook.com/carrosantigosdecanoinhas