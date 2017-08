Alunos do projeto Sanitarista Junior da Cidasc participam de dia de campo

No estado de Santa Catarina a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC) é responsável pelo trabalho de Defesa Sanitária Agropecuária.

As ações da Defesa Sanitária Agropecuária estão alicerçadas na Educação Sanitária realizada a campo pelos Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários, Técnicos Agrícolas, Auxiliares Agropecuários e outros profissionais que atuam na Cidasc. Como consequência deste trabalho, Santa Catarina conquistou um status sanitário diferenciado dos demais Estados da Federação, sendo Área Livre de Febre Aftosa sem vacinação, Livre de Moko da Bananeira e da Cydia pomonella (Traça da maçã). A Educação Sanitária Agropecuária contribui para a manutenção deste status levando informação e construindo conhecimento.

O Projeto Sanitarista Junior nasceu da vontade de cultivar nas crianças, o amor pela natureza e o desejo de conhecer a vida no campo, o trabalho do produtor rural e sua relação com o meio ambiente. E a partir desse conhecimento, entender, aceitar e participar do trabalho de Defesa Agropecuária, como sujeito desse processo.

O Projeto Sanitarista Junior propõe a inserção transversal e interdisciplinar dos assuntos relativos à defesa agropecuária nas escolas de Santa Catarina. Os temas transversais atuam como um eixo unificador, colaborando para que os conteúdos das disciplinas autônomas sejam contextualizados com questões importantes da sociedade contemporânea.

Tem como objetivo disponibilizar informações sanitárias agropecuárias para promover mudanças cognitivas nos alunos do ensino fundamental, proporcionando a longo prazo novos comportamentos, principalmente no que se refere à sanidade animal, vegetal, ambiental e segurança alimentar.

O Departamento Regional da Cidasc de Mafra abrange oito municípios: Mafra, Rio Neginho, São Bento do Sul, Campo Alegre, Itaiópolis, Papanduva, Monte Castelo e Santa Terezinha. O projeto Sanitarista Junior teve início no ano de 2016, trabalhando com duas escolas do Município de Campo Alegre e uma escola no município de Mafra. Neste ano o projeto esta com seis escolas parceiras, sendo três no município de Campo Alegre (EMEB Paulo Fuckner; EMEF Jerônimo Francisco Coelho Pacheco; EMEF Marise Neneve Cordeiro), uma no município de São Bento do Sul (EMEF Emílio Engel) e duas escolas no município de Mafra (Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schuzltz Filho; Centro de Educação Profissional- Cedup), totalizando 144 alunos envolvidos. O projeto Sanitarista Junior pretende de forma gradativa abranger todos os municípios de nosso departamento.

No dia 15 de agosto deste ano, 27 alunos e 03 professoras da escola EMEF Marise Neneve Cordeiro, do município de Campo Alegre, tiveram a oportunidade de visitar duas propriedades rurais.

A primeira a ser visitada foi a Cabanha Campo Alegre, onde se trabalha com a criação de animais da raça Suffolk. Nesta propriedade os alunos foram recebidos pelo funcionário responsável Darci, onde puderam visitar o Aprisco e as instalações. Na ocasião a Médica Veterinária da Cidasc Arquidelques C. Alves explanou sobre o manejo, alimentação, hábitos e características dos ovinos e bovinos, observando aspectos do bem estar animal. Nesta propriedade a Engenheira Agrônoma Francieli M. C. Schuhli conversou sobre pastagens e a importância da qualidade dos insumos adquiridos. No final da visita os alunos puderam saborear um lanche com produtos produzidos no município (iogurtes, embutidos, geléias, mel, pães e queijos).

A segunda propriedade a ser visitada foi à plantação de morangos orgânicos em cultivo protegido. Nesta propriedade fomos recebidos pelo casal Altierries e Joanira, os quais vivem da renda vinda da produção de 32.000 mudas cultivadas de morango. A eng. Agrônoma Francieli M. C. Schuhli explanou sobre o sistema de produção, irrigação, tratos culturais, colheita e cuidados essenciais para obter um produto de qualidade. No final da visita os alunos puderam saborear os frutos e observaram características organolépticas que fazem dos morangos Belo Horizonte o maior sucesso.

É com grande entusiasmo que firmamos estas parcerias com as escolas, pois temos a convicção que além de assimilar o conteúdo, essas crianças e adolescentes serão ferramentas na multiplicação e disseminação dos assuntos abordados.