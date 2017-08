Assistente virtual vai ajudar turista a planejar viagem por Santa Catarina

Os turistas que estão planejando sua viagem por Santa Catarina agora podem contar com uma nova ferramenta de tecnologia: a Catarina, uma assistente virtual que ajuda turistas a montarem seus roteiros de viagem por todo o Estado, explorando mais de 1.800 pontos de interesse e atividades em 130 cidades.

A Catarina pode ser acessada por meio de computadores e smartphones e – através do diálogo – traça o perfil do turista considerando suas preferências e apresenta diversas opções tais como aventura, ecoturismo, praias, compras, negócios e atividades culturais. Para conhecer a Catarina, acesse: www.catarinasc.com.br.

Todo o conteúdo conta com recursos de geolocalização e inteligência artificial para melhoria constante na escolha e exibição dos conteúdos, baseando-se no comportamento dos públicos que a utilizam. Além de ser uma ferramenta de apoio aos turistas, Catarina conta com recursos de data intelligence que irão apoiar o Governo do Estado de Santa Catarina na coleta de dados para análises de perfil e preferências dos viajantes.

Para o presidente da Santur, Valdir Walendowsky, esses dados serão essenciais para a continuidade das ações de promoção do turismo: “O engajamento do turista na internet e nas redes sociais está transformando a forma de viajar. Precisamos estar atentos a esse comportamento e mostrar toda a diversidade de destinos de SC de maneira atrativa”.

O projeto faz parte da campanha “Descobrindo Santa Catarina”, que conta com diversas ações de comunicação no Brasil e Mercosul. A ferramenta foi criada pela agência Neovox em parceria com a Globalbot, empresa especializada em chatbots. Segundo Felipe Volpato, da Globalbot, a Catarina será uma personagem indispensável para apoio ao turista “além de todo o conteúdo que ela dispõe, utiliza uma interface baseada em diálogos para entregar uma nova experiência na forma de explorar o local da viagem”. “O chatbot permite uma experiência relevante do turista com Santa Catarina e, através dos dados recebidos, entrega inteligência para ações futuras”, afirma Vinícius Koch, gerente de Planejamento da Neovox.