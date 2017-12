Concurso público da Udesc para professor efetivo oferece 38 vagas

Compartilhar no Facebook

Nesta quinta-feira, 21, a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) lançou o edital do Concurso Público nº 01/2017 para professor efetivo. São 38 vagas em 10 centros de ensino da instituição, localizados em oito cidades: Florianópolis, Joinville, Lages, Ibirama, Balneário Camboriú, Laguna, Chapecó e Pinhalzinho. As inscrições poderão ser feitas entre 8 de janeiro e 22 de fevereiro. Confira o link de inscrição.

Há vagas para diversas áreas do conhecimento, como Desenho Industrial, Música, Biologia, Engenharia, Gestão Ambiental, Administração, Fisioterapia, Geografia, Pedagogia, Arquitetura, Física, Matemática, Economia, Genética, Enfermagem e Zootecnia. A taxa de inscrição é de R$ 200 e deve ser paga via depósito identificado.

As provas escrita, didática e de títulos ocorrerão de 23 a 27 de abril. A remuneração para o regime de trabalho de 40 horas é de R$ 6.811,55 para candidatos com mestrado e de R$ 8.855,80 para aqueles com doutorado. Além disso, os professores contratados terão auxílio-alimentação de R$ 29,25 por dia útil trabalhado.

Mais informações podem ser obtidas nos centros, em lista de contatos disponível na página do concurso.