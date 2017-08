Doador de sangue pode pedir isenção no Vestibular de Verão da Udesc até esta sexta

Nesta sexta-feira, 25, a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) fechará o prazo para os candidatos do Vestibular de Verão 2018 solicitarem isenção no pagamento da taxa de inscrição por doação de sangue. Já o prazo do critério socioeconômico acabou em 7 de agosto.

A isenção pode ser pedida por interessados que já tenham feito o ensino médio ou estejam em fase de conclusão até a data da matrícula na universidade (fevereiro de 2018). Quem obtiver o benefício deverá efetivar a participação no vestibular durante o período geral de inscrições.

De acordo com o edital, essa isenção vale para candidatos que tenham doado sangue em órgão oficial ou em entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por município (Lei Estadual nº 10.567/1997).

É preciso preencher o requerimento e entregá-lo pessoalmente, por representante legal ou pelo correio, com aviso de recebimento (AR), à Coordenadoria de Vestibulares e Concursos (Covest), das 13h às 18h. O setor fica no Prédio da Reitoria da Udesc, em Florianópolis.

Além disso, é necessário apresentar declarações para comprovar que houve, no mínimo, três doações no período de um ano, as quais precisam ser firmadas pelo hemocentro. A universidade anunciará as solicitações aprovadas na página do vestibular a partir de 30 de agosto.

EDITAL, INSCRIÇÕES E PROVAS

A Udesc lançará o edital e abrirá as inscrições do Vestibular de Verão em 4 de setembro, em vestibular.udesc.br, com prazo aberto até 6 de outubro. Já a data final para pagar a taxa de inscrição será 9 de outubro.

As provas ocorrerão em 26 de novembro, e os aprovados na primeira chamada serão divulgados em 12 de dezembro. Os novos estudantes começarão a ter aulas em fevereiro de 2018. Confira o calendário completo.

Os candidatos poderão concorrer a 1.281 vagas de 49 cursos presenciais de graduação, que são gratuitos e oferecidos em nove municípios: Balneário Camboriú, Chapecó, Florianópolis, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna, Pinhalzinho e São Bento do Sul.

Já é possível verificar as obras literárias que serão cobradas nas provas: “Manuel Bandeira (coleção Melhores Poemas)”, com seleção de Francisco de Assis Barbosa (Global Editora); “Lucíola”, com autoria de José de Alencar (obra disponível na internet); “Valsa n° 6”, de Nelson Rodrigues (Nova Fronteira); “Nós”, de Salim Miguel (Editora Ufsc); e “Um lugar na janela 2: relato de viagens”, de Martha Medeiros (L&PM).

VAGAS E COTAS

As vagas do Vestibular de Verão representam 75% do total para o próximo semestre letivo, pois as demais serão preenchidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os únicos cursos que oferecem 100% das vagas pelo vestibular são Teatro e os de Música (Licenciatura e Bacharelado), pois exigem também uma prova prática.

A Udesc manterá o sistema de cotas pelo Programa de Ações Afirmativas. Em cada curso, 30% das vagas estão reservadas, sendo 20% para candidatos com todo o ensino médio na rede pública e 10% para candidatos negros.

CURSOS

Em Florianópolis, haverá vagas em Administração (vespertino ou noturno), Administração Pública (matutino ou noturno), Artes Visuais (Bacharelado e Licenciatura), Biblioteconomia, Ciências Econômicas, Design (Gráfico e Industrial) e Educação Física (Bacharelado e Licenciatura).

A Udesc também oferece, na Capital, os cursos de Fisioterapia, Geografia (Licenciatura), História (Bacharelado e Licenciatura), Moda, Música (Bacharelado em Piano, Violino ou Viola, Violão, Violoncelo e Licenciatura), Pedagogia e Teatro.

Em Joinville, as vagas são para os cursos de Ciência da Computação, Física, Matemática, Química, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e para Engenharia (Civil, de Produção e Sistemas, Elétrica e Mecânica).

Os cursos de Lages são Agronomia, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária, enquanto o Oeste tem Enfermagem, Engenharia de Alimentos e Zootecnia.

A unidade de Balneário Camboriú terá seleção para Administração Pública e Engenharia do Petróleo e a de Laguna, para Engenharia de Pesca e Arquitetura e Urbanismo.

Além disso, o vestibular conta com vagas para Ciências Contábeis, Engenharia de Software e Engenharia Sanitária em Ibirama e para Sistemas de Informação e Engenharia de Produção Mecânica em São Bento do Sul.

Saiba mais sobre os cursos presenciais de graduação da Udesc.

ONDE TIRAR DÚVIDAS

Mais informações podem ser obtidas com a Covest pelos telefones (48) 3664-8089 e 8091, das 13h às 19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.br.