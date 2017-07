Epagri/Ciram chama a atenção para a baixa umidade do ar em Santa Catarina

O tempo continua estável, com sol e poucas e nuvens, nesta quinta-feira, 27, em Santa Catarina. Diante deste cenário, a Epagri/Ciram chama a atenção para a baixa umidade relativa do ar em função da intensificação da massa de ar seco que atua sobre o estado. Os índices previstos para esta semana, especialmente no período da tarde, devem ficar em torno de 30% em algumas cidades, o que eleva os riscos de problemas de saúde e incêndios.

O meteorologista da Epagri/Ciram, Erikson de Oliveira, explica que quanto mais distante do Litoral, mais seco fica o ar. “O normal é que a umidade do ar fique acima de 40%. O índice abaixo de 30% já é considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) estado de atenção. A situação deve se resolver na próxima semana, quando o tempo volta a ficar mais úmido com a previsão da passagem de uma frente fria pelo estado, trazendo chuva”, disse.

O meteorologista destacou que não chove há praticamente um mês um Santa Catarina. “Então, além de se hidratar com muitos líquidos, as pessoas devem ter cuidados com os incêndios, pois uma faísca pode causar um sério dano à natureza”, explicou.

Nesta quinta-feira, há previsão de nevoeiros no Litoral ao longo do dia. Conforme o meteorologista da Epagri/Ciram Marcelo Martins, a condição se dá devido a diferença de temperatura entre o ar e a água do mar. A temperatura segue elevada na maior parte do dia, com máximas de 30°C no Extremo-Oeste. Para a sexta-feira, 28, segue a previsão de tempo estável e temperatura elevada.

RIOS

Outra preocupação com a falta de chuva são os níveis dos rios em Santa Catarina. O pesquisador de hidrologia da Epagri/Ciram, Guilherme de Miranda Junior, informou que há rios com os níveis de água extremamente baixos. Os municípios com rios em estado de emergência são: Forquilhinha, Chapadão do Lageado, Orleans, São Martinho, Passos Maia e Concórdia. Também há rios em estado de alerta nos municípios de Tangará, Canoinhas, Meleiro e Rio Negrinho.

Miranda Junior informou que, como o tempo deve permanecer seco no estado, até a próxima semana os níveis dos rios devem ficar ainda mais baixos e gerar problemas de abastecimento de água de algumas localidades. “A chuva prevista não será suficiente para suprir o déficit hídrico das bacias hidrográficas”, informou.