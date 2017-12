Estamos às portas do Natal!

Para nós o que é o Natal? O que celebramos no Natal? Por que as famílias se reúnem no Natal? De quem é festa de Natal? Natal é a festa do velhinho ou do menino? Natal é comercio ou nascimento de Jesus Cristo? O que devemos fazer para bem celebrarmos o Natal? O que é mais importante para nós Jesus Cristo ou os presentes? Acreditamos em Deus? O que estamos fazendo para fortalecer a nossa fé? Estamos vivendo o que Jesus Cristo nos ensina no Evangelho?

Natal não é comercio e sim, é a festa de Jesus. É verdade que neste período o comercio ajuda muitas pessoas terem um trabalho e principalmente os jovens. Parabéns a todos os comerciantes por serem solidários com as pessoas que precisam de um trabalho. Mas, é preciso que nós cristãos sejamos conscientes da verdade de nossa fé e a defendemos, porque, como se faz todos os anos, há dois meses as propagandas Natalinas estão em toda parte, porém o sinal do presente maior que recebemos de Deus Pai, que é o menino Jesus, o encontramos bem pouco, ou seja, por exemplo um presépio. Dar presentes é bom e ganhar também, mas o melhor presente que devemos dar para as crianças é Jesus Cristo. O mais importante do Natal é a espiritualidade do menino Jesus, o qual reuni cada família para fazer a experiência do encontro com Deus na simplicidade e humildade da manjedoura de Belém. Natal é a festa do nascimento de Jesus Cristo e é preciso que estejamos preparados, porque Ele vai voltar, mas esperamos este grande e glorioso dia sem medo e sim confiantes na salvação que vem do nosso Deus, isto é, como diz Pedro para os cristãos da sua época, os quais esperavam a volta de Cristo para já, porém Deus dá mais um tempo para a nossa conversão, ou seja, “o que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura e sem mancha” (2ª Pedro 3, 13 – 14). Voltemos para Deus e sejamos irmãos e irmãs em Cristo Jesus.

Portanto, fazendo coro com os anjos, proclamamos: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra às pessoas de boa vontade, Jesus Cristo, o príncipe da paz, chegou até nós, trazendo-nos a salvação. Que cada família faça do Natal a festa de Jesus Cristo. Que faça do Natal a festa de Jesus Cristo.

Que Deus abençoe todas as famílias! Um santo e Feliz Natal!

Pe. Gilberto Erdmann