Ex-prefeito de Piên tem seus bens bloqueados pela justiça

Bloqueio é referente à investigação que apura caso de desvio de dinheiro público. Outros três envolvidos também estão com os bens bloqueados. Dranka (PSD) foi preso no dia 31 de janeiro deste ano acusado de ser um dos mandantes do assassinato do prefeito eleito Loir Drevek

Por Gazeta de Riomafra - 26/07/2017