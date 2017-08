Inscrições na 19ª edição do Prêmio Fritz Müller podem ser feitas até 1º de setembro

A Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (Fatma) está com as inscrições abertas para a 19ª edição do Prêmio Fritz Müller. A premiação é voltada às empresas e instituições públicas que desenvolvem trabalhos e projetos de destaque na área ambiental em Santa Catarina. As inscrições podem ser feitas até 1º de setembro.

As empresas interessadas em participar têm que inscrever um case (relatório), com até 20 páginas, em formato PDF, com uma breve descrição da empresa e o trabalho feito na área ambiental, mostrando os resultados. Fotos e documentos que comprovem as ações devem ser anexadas ao documento. O material deve também conter a ficha de inscrição que está no site da Fatma (www.fatma.sc.gov.br). Tudo deve ser enviado para o comunicacao@fatma.sc.gov.br.

O presidente da Fatma, Alexandre Waltrick Rates, lembra que o Fritz Müller é o maior prêmio ambiental de Santa Catarina e referência nacional. “É importante que as empresas inscrevam suas ações para tornar público esse movimento empresarial, cada vez maior, em prol do meio ambiente”, completa o presidente.

Os cases serão avaliados por técnicos da Fatma e indicados para uma comissão julgadora. Os vencedores serão destaque em 14 categorias: Gestão Ambiental, Reciclagem, Conservação de Insumos de Produção (Água), Conservação de Insumos de Produção (Energia), Educação Ambiental, Recuperação de Áreas Degradadas, Agricultura Sustentável, Tratamento de Efluentes, Controle da Poluição Atmosférica, Resíduos Sólidos, Gestão Socioambiental, Produto Ecológico, Turismo Ecológico e Sustentável e Instituto de Pesquisa. “Acreditamos que é fundamental valorizar as empresas que trabalham para criar uma consciência ambiental na população. É importante lembrar que educação ambiental vai muito além de ensinar reciclagem. É isso que o Prêmio Fritz Müller valoriza. Essa é uma iniciativa que nos orgulha”, comenta Waltrick.

Além do troféu Fritz Müller, em 2017 os projetos premiados nas 14 categorias receberão o Certificado Fatma de Gestão Ambiental. Com esse certificado, a Fatma reconhece que os resultados ambientais da organização contemplada estão fazendo a diferença na preservação ambiental catarinense. Iniciativas de destaque também poderão receber o certificado, cabendo à Comissão Julgadora da Fatma a decisão.

Os projetos vencedores do 19º Prêmio Fritz Müller serão detalhados no Anuário do Prêmio Fritz Müller 2017. O material será lançado no dia da entrega do prêmio prevista para 31 de outubro, no Hotel Majestic Palace.