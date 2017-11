Novos agentes da Segurança Pública serão formados em SC neste fim de ano

A formatura de novos 1,1 mil agentes da Segurança Pública está programada para acontecer entre a segunda quinzena de novembro e a primeira de dezembro desse ano em todo o Estado. As datas foram definidas durante reunião entre o governador Raimundo Colombo com o secretário de Estado da Segurança Pública, César Augusto Grubba; o comandante-geral da Polícia Militar de SC, coronel Paulo Henrique Hemm e o chefe da Casa Militar, coronel Nildo Otávio Teixeira, nesta quarta-feira (08), no Centro Administrativo em Florianópolis.

No dia 27 de novembro, segunda-feira, será a cerimônia de formatura de 195 novos agentes da Polícia Civil, sendo 53 delegados e 142 agentes. Eles concluíram todas as fases de formação desde o início de 2017. “Eles terminaram com grande sucesso e muita dedicação. Agora todos passam a integrar as forças da segurança pública em Santa Catarina atuando nas ruas, na proteção das pessoas e fazendo todo o trabalho de inteligência”, destacou Colombo.

A formatura de 927 novos policiais militares será entre 13 e 15 de dezembro, sendo que cerca de 400 soldados serão formados durante solenidade em Florianópolis e os demais em cidades polo que ainda serão definidas.

“Todos sabem que somos desafiados diariamente com esses indicadores de violência. Os números de Santa Catarina, comparados com o do Brasil, são bons, mas estamos vivendo uma fase de insegurança, aumento de violência. Por isso, o Estado precisa reagir e tomar decisões fortes como esta. É o maior número de policiais chamados no mesmo ano na história de Santa Catarina, mas a realidade impõe essa necessidade”, concluiu o governador.