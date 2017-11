Unicesumar lança modelo de ensino híbrido

O polo da Unicesumar de Lages está entre os primeiros de Santa Catarina a contar com o inédito modelo híbrido de ensino de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo do Brasil. É uma nova modalidade de ensino, que une o melhor da educação a distância com o melhor da formação presencial. A apresentação da nova metodologia ocorreu na quarta-feira (22), na sede do Centro Universitário, em Lages.

De acordo com o coordenador do projeto Híbrido da Unicesumar, Aécio Lira, o investimento, nesse modelo de educação, tem por objetivo melhorar a qualidade e a formação desses profissionais. “Estão sendo investidos R$ 100 milhões em todo o Brasil para implantar a metodologia”, comenta.

De acordo com Lira, há uma “crise nacional” na formação de engenheiros no Brasil. “A cada ano, cerca de 300 mil novos alunos ingressam nas centenas de faculdades de Engenharia no país. De cada 100 alunos que entram na faculdade, apenas 35 concluem o curso. E dos cinco mil cursos de Engenharia existentes no Brasil, apenas 19% têm nota 4 ou 5 no Enade, contra 51% que têm notas 1 e 2. O ensino de Engenharia no Brasil só cresce em quantidade, mas não em qualidade; um verdadeiro caos”, explica. Diante dessa realidade, o professor Lira, juntamente com a Unicesumar, formataram essa nova metodologia.

Como funciona

O Híbrido Unicesumar é a nova escola de Engenharias e Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que utiliza técnicas pedagógicas presenciais e a distância. É uma metodologia inovadora que oferece qualidade de ensino, tecnologia educacional de ponta, garantia de aprendizagem, material didático próprio e estrutura física nos polos escolhidos para receber o modelo Híbrido, que oferecerão salas de aulas modernas e laboratórios físicos e virtuais, com recursos em realidade aumentada e práticas programadas. Saiba mais em: www.unicesumar.edu.br/hibrido