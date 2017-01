A arte eslava de Itaiópolis atravessa fronteiras

De 15 a 18 de dezembro a arte eslava de Itaiópolis, as pêssakas, o wicinanki e o bordado ucraniano a convite da ACAMUFEC – Associação Cultural de Amigos do Museu de Folclore Edison Carneiro, esteve representada no Mercado Brasil / Promoart no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular na cidade do Rio de Janeiro por Roseli Petenuce Franzoi.

O Mercado Brasil é uma das ações do Promoart – Programa de Promoção do Artesanato de Tradição Cultural, que proporciona a mostra e venda de objetos utilitários e decorativos de 40 comunidades artesanais de todas as regiões do país, contemplando uma diversa gama de matérias-primas, tecnologias e funções. Itaiópolis integra o programa desde 2009, sendo uma das duas comunidades catarinenses, Itaiópolis com a pêssanka, o bordado ucraniano e o wycinanki e Florianópolis com a renda de bilros.

O artesanato de tradição atrai a atenção dos turistas e visitantes de todas as regiões, que se apaixonam por essa forma tão peculiar de artesanato. A arte ligada a cultura ucraniana e polonesa são muito significativas para a identidade do patrimônio imaterial de Itaiópolis.

“Participar do Mercado Brasil foi uma experiência muito boa e produtiva, onde tive oportunidade de divulgar as Pêssankas, conhecer e trocar experiências com artesãos de todo o Brasil, que serão no momento oportuno compartilhada com os artesãos locais. O PROMOART valoriza muito o artesão tratando-nos como artistas, pois ali estamos representando a cultura de uma comunidade e consequentemente de uma região” – diz Roseli Petenuce Franzoi.