Anunciado várias melhorias de infraestrutura na Moema

Na quinta-feira dia 16, aconteceu uma reuni√£o com os moradores da localidade de Moema, cerca de 200 pessoas estiveram presentes, al√©m de autoridades como o prefeito municipal Reginaldo Fernandes, o vice √Ālvaro, o deputado estadual Antonio Aguiar, e o engenheiro Polatti representando a empresa Infrasul.

Na ocasi√£o, foi anunciado aos moradores que al√©m do asfalto que j√° est√° praticamente pronto, a empresa vai realizar mais alguns servi√ßos, como: asfaltamento em frente as duas escolas, em frente ao posto de sa√ļde, e tamb√©m em frente ao centro de conviv√™ncia que est√° fase final de constru√ß√£o.

O prefeito anunciou ainda que ser√£o asfaltados 40 metros em todas as estradas vicinais para maior seguran√ßa dos usu√°rios. A empresa Infrasul doar√° ao time de futebol local uma rede que proteger√° a lateral do campo que fica pr√≥ximo √† rodovia. Tamb√©m foi anunciado que as obras na estrada do Rio Antinha ser√£o feitas, inclusive com o alargamento da mesma, pois a pedidos dos produtores √° dificuldades no tr√Ęnsito de maquinas grandes.

Outro an√ļncio importante feito foi da doa√ß√£o de um terreno pela fam√≠lia de. Francisco Schneider para a amplia√ß√£o do cemit√©rio local. O prefeito aproveitou para agradecer ao governador Raimundo Colombo que n√£o tem medido esfor√ßos para atender todas as demandas de Itai√≥polis, e agradeceu ainda o apoio que vem recebendo dos deputados Darci de Matos e Antonio Aguiar.