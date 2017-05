Associação Empresarial de Itaiópolis faz parceria com Corpo de Bombeiros

Agora integrantes do Corpo de Bombeiros de Itaiópolis, terão descontos que os associados da AEI recebem na rede conveniada

Durante esta semana, representantes da AEI – Associação Empresarial de Itaiópolis estiveram na sede do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis com a finalidade de assinar um termo de parceria entre as entidades.

Na ocasião estavam presentes o presidente da AEI e CDL Orides Varella, o vice presidente Gilmar Sadloski, a presidente da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Itaiópolis Fátima Kraieski Wilinski e o comandante Anderson Oparacz.

A entidade forneceu gratuitamente as carteirinhas aos integrantes do Corpo de Bombeiros, eles vão receber os mesmo descontos que os associados recebem na rede conveniada.