Atrativos religiosos de Itaiópolis são apresentados ao departamento de cultura do estado

A Secretaria de Indústria, Comércio, Cultura e Turismo por meio dos departamentos de Cultura e Turismo, esteve representando o município no último dia 14, na Secretaria de Estado de Cultura, Turismo e Esporte – SOL, em reunião com o diretor de Políticas Integradas do Lazer. Amarildo Felipe Kanitz e a gerente de Políticas de Turismo Gisela Ribeiro.

Os projetos e ações do Roteiro Caminhos do Contestado, ao qual o município integra, foi um dos temas do encontro, bem como uma visita técnica dos gestores de turismo da SOL à região.

O intuito será compor um diagnóstico detalhado dos municípios que integram o roteiro, na construção de diretrizes para o desenvolvimento do turismo regional.

As responsáveis pelos departamentos de Cultura e Turismo também apresentaram na Secretaria do Estado, o material contendo imagens e descrição dos principais atrativos religiosos de Itaiópolis. O mesmo fará parte da criação de identidade e material promocional de divulgação dos Roteiros Religiosos de Santa Catarina.